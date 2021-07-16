Напередодні роковин збиття МН17 генсек ООН висловив співчуття родинам загиблих – Голос Америки

Напередодні сьомих роковин збиття малазійського авіалайнера рейсу MH17 генеральний секретар ООН висловив співчуття родинам 298 людей, які загинули в результаті трагедії. Проросійські бойовики збили судно з пасажирами 17 липня 2014 року.

Антоніу Гутерреш підкреслив важливість роботи спільної слідчої групи в цій справі та судового процесу, який вже понад рік триває в Нідерландах. Він закликав усі причетні сторони повністю співпрацювати, аби встановити справедливість та покарати винних у збитті літака.

Зверніть увагу Слухання у справі MH-17 відклали до осені: подробиці

Байден і Меркель зустрілися у Вашингтоні

Джо Байден 16 липня зустрівся у Вашингтоні з Ангелою Меркель. Лідери Сполучених Штатів та Німеччини наголосили на підтримці територіальної цілісності України. Вони також підтвердили, що обговорювали питання "Північного потоку-2". І, попри розбіжності в поглядах на цей проєкт, погоджуються в одному – наша країна має залишатися транзитером газу.

Силовики в Білорусі проводять обшуки в медіа

16 липня в офісі білоруської служби "Радіо Свобода" в Мінську силовики провели обшук. Вони виламали двері, а з приміщення винесли техніку й документи. Також затримали журналістів, пов'язаних з опозиційними медіа. Білоруська влада посилила тиск на незалежні ЗМІ й активістів після зустрічі Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним 13 липня.

Повний випуск програми "Голос Америки": дивіться відео