Роль Медведчука у переговорах – торгівля повітрям, – Коболєв про плівки

На "плівках Медведчука", які опублікували журналісти Bihus.Info, є епізод з очільником "Газпрому" Олексієм Міллером. Однак у цих переговорах роль Віктора Медведчука – досить туманна.
Таку думку висловив Андрій Коболєв, який тоді входив до складу переговорної групи. За його словами, Медведчук не докладав жодних зусиль у цих переговорах.
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"Не уявляю, чи говорив Медведчук з Порошенком і про що. В контексті тристоронніх переговорів, роль Медведчука досить туманна – торгівля повітрям", – пояснив Коболєв.Довідка. Мовиться про те, як Міллер говорив Медведчуку про "неузгодженість" позиції української делегації. Той відповів, що поговорить нібито з Петром Порошенком, а потім повідомив Міллеру, що Порошенка все це теж здивувало. Невідомим залишається те, хто кого обдурював у цій розмові.
Зеркаль: Медведчук, найімовірніше, маніпулював
Лана Зеркаль, яка теж була членкинею переговорної групи, пояснила, що мовиться про 25 і 29 жовтня, однак тоді українська сторона вже мала сформовану позицію і відпрацьовувала її.
"25 жовтня ми (учасники переговорів – 24 канал) розлучилися досить холодно і швидко роз'їхалися. У мене склалося враження, прослухавши плівки, що це, скоріше, маніпуляція, з боку Медведчука", – зауважила Зеркаль.
Діденко: Медведчук дурив усіх
Ігор Діденко, який також сходив до складу групи, вважає, що такими людьми, як Медведчук, повинні займатися кваліфіковані правоохоронні органи.
Ключове слово моєї фрази – "кваліфіковані",
– наголосив він.
"Я вважаю, що Віктор Володимирович займав у той час позицію "дурити всіх і про все" – у зрозумілих особистих комерційних інтересах", – підсумував Діденко.
Плівки Медведчука: коротко
- Журналісти-розслідувачі Bihus.Info отримали багатогодинні записи розмов Віктора Медведчука з російськими політиками та окупантами за останні 4 роки.
- Опублікували 4 випуски, у яких проаналізували головні теми. Усіх їх можна переглянути тут.
- Денис Бігус заявляв, що не плівки не відкривають чого ексклюзивного – вони лише є підтвердженням того, про що давно говорять.