"Америка сильна, але робить недостатньо": Зеленський у роковини вторгнення звернувся до Трампа

24 лютого стало трагічною датою в житті кожного українця. До четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом залишатися на боці України.

Про це він розповів під час інтерв'ю для CNN, висловивши очікування на підтримку від Штатів.

Як Зеленський оцінює роль США і Трампа у врегулюванні війни?

Глава держави наголосив, що роль США є надто вагомою, аби Україна могла дистанціюватися від цієї Америки. Зеленський висловив сподівання, що під час свого звернення до нації Трамп підтвердить підтримку України в її протистоянні режиму Володимира Путіна.

За словами президента, йдеться про боротьбу демократичної держави проти однієї людини, яка уособлює війну.

Він підкреслив, що нинішня російська політика зосереджена навколо особистих амбіцій Путіна, а сама Росія, як він зазначив, фактично перетворена на закриту систему.

Зеленський також наголосив, що якщо є справжнє бажання зупинити Путіна, то Сполучені Штати мають достатньо сили, щоб це зробити. Відповідаючи на запитання, чи чинить Трамп достатній тиск на Кремль, президент України висловив сумнів.

Водночас він визнав, що українське суспільство виснажене тривалими бойовими діями. Проте, за його словами, погодитися на умови Москви означало б втратити державність.

Ми не можемо просто дати йому (Путіну, – 24 Канал) все, що він хоче. Тому що він хоче окупувати нас. Якщо дозволити йому це – ми втратимо все, усі ми, людям доведеться тікати або стати росіянами,

– резюмував Зеленський.

До речі, під час свого звернення до четвертих роковин повномасштабної війни Володимир Зеленський розповів, що хотів би показати очільнику Білого дому Алею прапорів у Києві. Мовиться про місце на Майдані Незалежності, де кожен прапор символізує загибель конкретного українського воїна на війні.

