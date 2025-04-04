На фронті загинув військовий Роман Бочаров: Героя вважали зниклим безвісти

Росія продовжує вбивати українців. На війні 16 березня 2025 року загинув військовослужбовець українських Сил оборони Роман Бочаров.

Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Старокостянтинівську громаду.

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Коли відбудеться прощання з Романом Бочаровим

Українського захисника Романа Бочарова проведуть в останню путь у п'ятницю, 4 квітня. Військового поховають у місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Заходи із вшанування нашого земляка будуть проводитися з 9:00 до 12:00 у приміщенні Гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Романа Бочарова на міському кладовищі,

– повідомляють у Старокостянтинівській громаді.

Там також закликають місцевих жителів прийти попрощатися з Романом та віддати належну шану військовому, який поліг за свободу та незалежність України.

До слова, нещодавно в Івано-Франківській області провели в останню путь українського захисника Юрія Маціборського. Військовий вважався зниклим безвісти з грудня 2023 року.

Зазначимо, що Юрій служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого взводу механізованої роти однієї із військових частин.