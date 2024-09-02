Судився із СБУ, втратив доступ до держтаємниці: все про скандальне призначення Гладкого

Роман Гладкий, якого призначили начальником штабу Сил безпілотних систем, судився зі Службою безпеки України в 2020 році. Тоді скандальному військовому обмежили доступ до державної таємниці.

На постанову Верховного Суду звернув увагу український волонтер та активіст Сергій Стерненко. Раніше він також повідомляв, що Гладкого на посаду начштабу СБС призначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Гладкому обмежили доступ до державної таємниці

За словами Стерненка, у 2020 році Гладкий програв суд з формальних підстав. Водночас у рішенні підтверджується, що військовий приховував факт наявності у дружини російського громадянства, яке вона отримала після 2014 року.

В ході розгляду документів встановлено, що у Переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці: у відповіді на питання 22 позивач не вказав (приховав) підтримання особистих стосунків з громадянами Російської Федерації, зокрема, представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації; на питання 24 позивач не вказав (приховав) наявність громадянства Російської Федерації у своєї дружини,

– йдеться в постанові суду.

Як призначення Гладкого коментує Сирський

Питання про призначення Гладкого обговорювалося на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки 2 вересня. Про це журналістам розповів нардеп Роман Костенко.

За його словами, під час засідання Олександр Сирський заявив, що СБУ не мала зауважень щодо призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем.

На сьогоднішньому (2 вересня, – 24 Канал) засіданні комітету ставили питання про призначення Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем, зокрема, чи проводилися перевірки щодо нього. Головнокомандувач відповів, що Гладкий досвідчений, пройшов навчання в Канаді, а до цього був начальником штабу командування Військово-морських сил. Він пройшов усі перевірки. З боку СБУ зауважень не було. Тому його вирішили призначити,

– розповів секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко.

Водночас джерела 24 Каналу повідомляють, що на момент призначення Роман Гладкий не пройшов перевірку від СБУ.