Це їхня справа, а не для медіа, – Костенко прокоментував конфлікт між Маркусом та Шаламагою

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко прокоментував скандальні звинувачення Валерія Маркуса щодо заступника командира бригади Івана Шаламаги. Костенко вважає, що такі конфлікти між військовими мають вирішуватися виключно всередині колективу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його коментар для Radio NV. Він зазначив, що ситуація, коли двоє людей, які перебували на одному полі бою, мають різні погляди на події – це нормальне явище.

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"Правда на полі бою"

За словами Романа Костенка, ситуація між Маркусом і Шаламагою є типовим прикладом того, як дві людини, які проходили разом службу на фронті, можуть по-різному оцінювати події на полі бою.

Він підкреслив, що особисті конфлікти між бійцями, командирами та сержантами не мають бути публічною темою для обговорення в медіа. Нардеп також додав, що не володіє достатньою інформацією, аби коментувати деталі ситуації між Маркусом і Шаламагою, тому не хоче втручатися у внутрішні справи бригади.

Я знаю, що Маркус був хороший сержант, я знаю, що там і офіцери були хороші в 47-й бригаді, і вона зараз легендарно воює. Тому обговорювати питання того, хто там має рацію, хто ні, – це вони між собою хай вирішать,

– сказав Костенко.

Медіа не повинні бути місцем для боротьби між військовими

Також нардеп зазначив, що звинувачення і конфлікти між військовими не повинні ставати публічною темою, адже це не сприяє зміцненню морального духу армії.

Костенко наголосив на тому, що розбір подібних ситуацій має відбуватись в рамках Збройних сил України, а не через медіа.

Це не потрібно виносити в медійну площину, для того, аби поливати брудом одне одного,

– додав він.

До слова, Валерій Маркус, колишній головний сержант 47-ї бригади, нещодавно оприлюднив серію викривальних відео, в яких висловив емоційні звинувачення на адресу своїх колишніх командирів, зокрема Івана Шаламаги та екскомбрига Олександра Сака.

У відео, яке було опубліковано 11 грудня, Маркус поділився своїми обуреннями щодо того, як саме організовувались бойові операції, а також звинуватив командирів у відсутності належної підтримки та керівництва під час контрнаступу влітку 2023 року.

Резонанс та критика системи

Валерій Маркус також не обмежився лише критикою своїх колишніх командирів, а ширше загострив увагу на проблемах в системі керівництва військами, звинувачуючи вищих офіцерів і систему в загальному у вихованні "недалекоглядних, безпринципних, заздрісних людей", які не відповідають своїм амбіціям.

У своїх відео Маркус порушив питання того, як "совковий підхід" у керівництві людьми шкодить ефективності бригад та їх боєздатності.

Наразі Іван Шаламага та Олександр Сак – не коментували ці заяви. Однак багато військових і експертів вважають, що питання має бути вирішене безпосередньо всередині Збройних Сил.