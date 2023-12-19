Можна вбивати окупантів і отримувати за це гроші, – Роман Сініцин розповів про проблеми в армії

Роман Сініцин допомагав армії як волонтер з 2014 року. Кілька місяців тому він долучився до ЗСУ і тепер може розповісти як про проблеми армії, так і про сценарії закінчення цієї війни.

У новому відео проєкту "Український Свідок" головним героєм став Роман Балан, відомий під псевдонімом Сініцин. Він волонтер, громадський діяч, а нині військовий.

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Роман мобілізувався до ЗСУ у серпні 2023 року. Окрім цього, він є координатором військового напрямку фонду Притули.

Останні півтора року я та вся команда фонду Притули (Роман є координатором військового напрямку фонду) тісно взаємодіяли з військовими, їздили на позиції. Тому я розумів, куди я йду, для чого та з ким буду служити,

– резюмував волонтер.

У соцмережі X (раніше Twitter) Роман відомий під нікнеймом "Майор". Проте у війську він має звання молодшого лейтенанта.

Я не прагну стати майором. Мені байдуже, чи отримаю я погони. Для мене головне, що я служу у підрозділі та займаюсь тим, чим хотів займатись. За те, що я можу вбивати росіян, мені ще й платять гроші. Мене це влаштовує,

– сказав він.

Головні проблеми в українській армії

Роман розповів журналістам проєкту, які проблеми існують в армії зараз. Наразі є 2 надважливих проблеми:

втрати українського війська, військові не мають термінів ротації та мобілізації.

По-перше, ми зазнаємо втрат. По-друге, військові, які воюють вже другий рік, не мають розуміння ані про демобілізацію, ані про ротацію. Всі усвідомлюють, що воювати доведеться довго, люди хочуть мати в голові дедлайн, аби планувати життя,

– наголосив Роман.

Сініцин про проблеми в армії: дивіться відео

"Майор" має власний прогноз щодо тривалості війни

Військовий дав власний прогноз щодо тривалості війни, зазначивши, що песиміст. Водночас він зізнався, що сподівався на те, що Росія "посиплеться" за перші пів року внаслідок політичних змін, але цього поки що не трапився.

Люди сподівались, що ми переможемо за пів року. Чесно кажучи, я в це не вірив. Я гадав, що росія посиплеться внаслідок політичних змін, але поки вони не посипались. Я песиміст, тому гадаю, що війна триватиме п’ять років, а не пів року,

– сказав він.

Сініцин та кіт Сирський збирають на дрони

Роман Сініцин доволі популярний у соцмережах – станом на грудень 2023 року його акаунт в X має понад 93 тисячі підписників. І це приносить користь війську.

На своїй сторінці Роман публікує фотографії із котом на прізвисько Сирський, який вже став інтернет-зіркою, і закликає підписників донатити на армію.

Це дуже допомагає збирати гроші на засоби для тих чи інших підрозділів. Наразі триває збір з котом на наземну станцію керування FPV та 5 бортів Shark Mini. Наші екіпажі будуть літати, а техніка окупантів буде горіти,

– повідомив волонтер.