Загинув під час ракетного удару по Києву: у Чернігові прощаються з лікарем Романом Москаленком
- У Чернігові 5 серпня прощаються з лікарем-неврологом Романом Москаленком, який загинув під час ракетного удару по житловому будинку в Києві.
- Трагедія сталася в ніч на 31 липня, коли російська ракета влучила у будинок у Святошинському районі столиці, де мешкав Роман.
У Чернігові 5 серпня відбудеться прощання з лікарем-неврологом Романом Москаленком, який загинув внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку в Києві. Трагедія забрала життя медика просто у його домі у Святошинському районі.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Чернігів. У Чернігові 5 серпня проведуть в останню путь лікаря-невролога Романа Москаленка, який загинув під час російського ракетного удару по багатоповерхівці у Києві.
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Загинув у власному домі через росіян
Йому було 39 років – останні дев'ять він працював у медичному центрі "Добробут".
Трагедія сталася в ніч на 31 липня – одна з російських ракет влучила у житловий будинок у Святошинському районі столиці, де мешкав Роман. Його смерть підтвердили колеги з медичного закладу.
Москаленко народився у селі Ковпита Михайло-Коцюбинської громади. У 2009 році він закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. Поховають його у рідному Чернігові, поруч з родиною.
Нагадаємо, 31 липня внаслідок російського удару по Києву загинула 31 людина, серед них 5 дітей. Постраждали 159 осіб, у тому числі 16 дітей.