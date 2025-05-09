Ексголову ДФС Насірова випустили з СІЗО: за нього внесли 40 мільйонів застави

У суді триває розгляд справи ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова. У п'ятницю, 9 травня, за нього внесли заставу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Олега Новікова.

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Насіров вийшов з-під варти

За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу у повному розмірі – 40 мільйонів гривень.

Днями на нього надінуть електронний браслет,

– вказав Новіков.

Довідка! Романа Насірова звинувачують в отриманні "найбільшого хабаря в історії України" у сумі 722 мільйонів гривень. За данними слідства, ексголова ДФС сприяв ухиленню від сплати податків газопостачальним компаніям, пов’язаним із бізнесменом Онищенком. Збитки складають два мільярди гривень.

Перед фінальним судовим засіданням Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ сапером, проте через три дні наказ скасували – мовляв, наказ командира видали з порушенням законодавства і він "є таким, що фактично не відбувся". Прокурори вважають інцидент спробою уникнути відповідальності.