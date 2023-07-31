Світла і добра людина: на Луганщині загинув 20-річний Роман Приймак

Роман Приймак боронив Україну на Луганщині. На жаль, 29 липня Герой загинув під час мінометного обстрілу противника.

Про втрату повідомив голова Богородчанської громади, що в Івано-Франківській області, Ростислав Заремба. Загиблий захисник був звідти родом, передає 24 Канал.

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Був старшим сержантом Нацгвардії

Загиблому Герою було усього 20 років. Він боронив українські території у складі Нацгвардії, де обіймав посаду старшого сержанта. У цивільному житті його пригадують як світлу та добру людину. Односельці пригадують Романа як веселого та усміхненого хлопця. До слова, голова громади пригадав, що лише кілька днів тому зустрічався із захисником.

На жаль, Роман Приймак загинув на Луганщині 29 липня. Як повідомив голова громади, захисник помер під час обстрілу.

Поліг у бою 29 липня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу біля села Шипилівка Луганської області в районі Серебрянського лісництва. Вічна пам'ять і вічна слава Герою!

– мовиться у повідомленні голови.



Роман Приймак загинув на фронті / Фото Ростислав Заремба

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