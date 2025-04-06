Два роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув захисник з Франківщини Роман Струк

На війні загинув прикарпатець Роман Струк. Захисник вважався зниклим безвісти з 6 квітня 2023 року.

На жаль, підтвердили його загибель. Сумну звістку повідомив голова Калуської громади Андрій Найда, інформує 24 Канал.

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Підтвердили загибель Романа Струка

Військовослужбовець Роман Струк народився 1980 року та проживав у Калуші.

Воїн став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення – 26 лютого 2022. Він служив снайпером 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Захисник вважався зниклим безвісти від 6 квітня 2023 року.

На жаль, факт загибелі підтвердився. Встановлено, що Роман Струк, внаслідок отримання поранення, несумісного з життям, під час виконання бойового завдання із захисту України, відсічі й стримування збройної агресії ворога, загинув 6 квітня 2023 року на Луганщині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям полеглого Захисника,

– йдеться у дописі.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять!

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Нагадаємо, що на війні 16 березня 2025 року загинув військовослужбовець українських Сил оборони Роман Бочаров.

Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр на Донеччині.