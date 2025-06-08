"Це була локальна помилка": Роман Замрій зробив нову заяву після скандалу з ТЦК

Днями колишній військовий медик Роман Замрій розповів, що його три дні утримували у ТЦК без їжі та води та незаконно мобілізували. У військкоматі та ОК "Захід" спростували заяву чоловіка. Там наголосили, що Замрій не мав права на відстрочку, а ставлення до нього було належним.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на подію, розпочато службове розслідування, передає 24 Канал.

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Служить начмедом і судитися не планує

У коментарі Суспільному Роман Замрій розповів, що наразі служить в одній з військових частин начмедом.

Інцидент із утримування його в ТЦК він назвав "локальною помилкою", яку можна виправити.

Моя ціль – це не лайки і не репости. Я нічого з цього не маю. Моя ціль була просто, щоб це перестало відбуватися. На даний момент, я маю запевнення, що так і буде, вони мені це продемонстрували,

– сказав медик.

Судитися з представниками ТЦК та СП чоловік наразі не планує. Він розповів, що з ним зв'язувалися представники Генштабу та військкомату. Роману пообіцяли, що буде зроблена робота над помилками.

Якщо це виявиться обманом, а я думаю, що ні, то, звісно, доведеться звертатися до суду. В мене немає бажання когось покарати, в мене немає бажання мстити. Немає в мене такого. В мене є бажання просто, щоб цього не трапилось більше ні з ким,

– наголосив чоловік.

Заврій проти того, аби звільняли людей, які його утримували. Бо, на його думку, проблема не зникне. "Ідея в тому, щоб припинити робити так, а почати робити по-іншому. Щоб це працювало, щоб країна воювала", – пояснив медик.