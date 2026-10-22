Загинув під час бойового завдання: дружина захисника просить присвоїти йому звання Героя України

Дружина загиблого українського військового звернулася до президента з проханням відзначити подвиг свого чоловіка найвищою державною нагородою. Захисник служив у десантно-штурмових військах і загинув під час виконання бойового завдання.

Василина Звозда зареєструвала петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) своєму чоловікові Роману Звозді, який служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Відповідне звернення оприлюднили на сайті президента України.

Що відомо про загиблого захисника?

Роман Звозда проходив службу в лавах 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. За словами дружини, він сумлінно виконував військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі та своїм побратимам.

6 червня 2026 року військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу Маломихайлівки Синельниківського району Дніпропетровської області.

У петиції Василина розповіла, що Роман був не лише відданим захисником України, а й люблячим чоловіком та батьком. Його загибель стала непоправною втратою для родини.

Для мене він був не просто військовослужбовцем. Він був моїм коханим чоловіком, люблячим батьком наших дітей, опорою та найближчою людиною. Його загибель назавжди змінила життя нашої родини,

– написала дружина військового.

Вона додала, що для родини звання Героя України буде не лише державною нагородою. Це буде визнання подвигу та пам'ять про людину, яка віддала життя за Україну.

Петицію № 22/268730-еп оприлюднили 13 серпня 2026 року. Для її розгляду президентом необхідно зібрати 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше на сайті президента України також зареєстрували петицію про посмертне присвоєння звання Героя України Миколі Карпюку. Колишній політв'язень Кремля після звільнення з російського ув'язнення став на захист України та загинув у бою 19 вересня 2026 року.