Романа Гринкевича оголосили у розшук: у ДБР терміново звернулися до людей

Ігорю Гринкевичу та членам його родини у січні 2024 року оголосили підозру у справі про постачання для ЗСУ. Тим часом Роман Гринкевич – син бізнесмена-корупціонера – зник у невідомому напрямку.

У ДБР в ефірі телемарафону повідомили, що Роману вже оголосили про підозру. Наразі його розшукують. Людей, які мають інформацію про перебування Гринкевича, просять поділитися нею з правоохоронцями.

Зверніть увагу Якщо доведуть усі факти: Гринкевича можуть засудити на понад 10 років

На жаль, мушу констатувати, що його (Романа Гринкевича – 24 Канал) поки що не знайшли,

– заявили у ДБР.

Наразі відомо, що офіційно він кордон не перетинав.

До слова, у житті Романа Гринкевича настала очевидна "чорна смуга". Його екснаречена Соня Морозюк заявила, що не вийде за нього заміж.

Підозри отримали 5 членів злочинної організації

Раніше у ДБР заявили, що Ігорю Гринкевичу та членам злочинної організації вже оголосили підозру. Мовиться про 5 людей. Окрім того, наразі встановлюють, хто ще міг бути причетним до корупційної схеми. Її учасники завдали державі збитків на фактично мільярд гривень.

У межах слідства встановили, що Гринкевич створив злочинну організацію. Усе для того, аби заволодіти грошима з бюджету. "Бізнесмен" уклав договори з Міноборони, аби постачати українським героям неякісний військовий одяг. Підозрюваних затримали. Зокрема, мовиться про трьох керівників підконтрольних їм компаній, які були залучені до схеми розкрадання коштів.

