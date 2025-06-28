Воював на протезі: Зеленський нагородив ветерана Романа Кашпура орденом "За заслуги" III ступеня
- Президент України Володимир Зеленський нагородив ветерана Романа Кашпура орденом "За заслуги" III ступеня під час святкування Дня Конституції.
- Роман Кашпур, після втрати ноги у 2019 році, став успішним спортсменом та волонтером, встановивши рекорди і беручи участь у міжнародних змаганнях.
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня українського ветерана, спортсмена та волонтера Романа Кашпура. Вручення відбулося під час урочистостей до Дня Конституції України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію урочистих заходів з нагоди Дня Конституції України.
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Що відомо про Романа Кашпура
Роман Кашпур є уродженцем Хмільника, у 2016 році він добровольцем пішов боронити Батьківщину, а вже за рік підписав контракт із ЗСУ. У 2019 році поблизу Мар’їнки він наступив на протипіхотну міну й втратив частину ноги.
Попри тяжке поранення, Роман не здався. Уже через дев’ять місяців після втрати кінцівки він вирішив взяти участь у "Іграх героїв" - міжнародних спортивних змаганнях ветеранів ЗСУ та армій дружніх країн. У 2020 році Роман здобув перемогу в кросфіті серед професіоналів, а в 2021 році він став найкращим одразу в двох дисциплінах – кросфіті та підтягуваннях.
Того ж 2021 року Роман встановив рекорд – за 44 секунди протягнув 16-тонний літак Ан-26 на відстань 6 метрів і 40 сантиметрів.
Він також став першим ветераном з ампутацією в Україні, який узяв участь у забігах найпрестижнішої світової серії World Marathon Majors.
З початком повномасштабного вторгнення Роман знову повернувся на фронт – цього разу на купальному протезі. Пів року по тому він демобілізувався, зайнявся волонтерством і повернувся у спорт.