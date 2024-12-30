Зеленський хоче звільнити одного з заступників Єрмака, що займався військовими, – ЗМІ

В Офісі президента незабаром можуть відбутися кадрові зміни. Володимир Зеленський планує звільнити одного з заступників Андрія Єрмака – Романа Машовця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. Про плани Зеленського розповіли три незалежних один від одного джерела.

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Чому Зеленський потенційно хоче звільнити Машовця

Так, джерело у владі повідомило, що звільнення Романа Машовця має відбутись найближчим часом. Співрозмовник видання припустив, що це відбудеться разом з указом щодо військового омбудсмена.

За словами співрозмовників в Офісі президента, президент має певні претензії до роботи Романа Машовця, який курував військовий напрям в ОП.

Перш за все, президент потребує своєчасної та реальної інформації з фронту, інформації про потреби військових, тому обрали Палісу (заступник Єрмака – 24 Канал),

– каже джерело.

Спочатку очікувалося, що Машовець займеться міжнародним напрямом, адже він брав участь майже в усіх закордонних візитах президента, а новопризначений заступник Єрмака полковник 93 бригади Павло Паліса буде займатись військовими. Проте від цієї ідеї відмовилися.

"Паліса дублює функції Машовця, і від початку, коли його запросив Єрмак в ОП, було зрозуміло, що Роман піде з ОП, тим більше він підтримує зв’язок з Кирилом Будановим, і це також було тригером довгий час", – зазначає джерело видання.

За словами співрозмовника, розглядається варіант, що Машовець перейде працювати в ГУР. Але сам Машовець ніяк не прокоментував чутки про власне звільнення.

Зауважимо, ввечері 30 грудня на сайті ОП з'явився указ Володимира Зеленського про призначення Ольги Кобилинської військовим омбудсменом.