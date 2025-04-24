ВАКС взяв під варту Романа Насірова

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. А також збільшив розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії корупції.

Дивіться також У Насірова немає наміру служити в ЗСУ – з'явилися нові деталі справи ексочільника ДФС

Що відомо про справу Насірова

За даними Центру протидії корупції, клопотання прокурора САП стало наслідком мобілізації Насірова. Його розгляд тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що бажання Насірова мобілізуватися повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який закінчується менш ніж за рік.

Водночас Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та стверджували, що мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі".

Окрім цього, суд допитав свідків, які підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову у зв'язку з наявністю в нього відповідного висновку ВЛК. Однак, зазначили, що Насіров не повідомляв їм про необхідність зʼявлятися до суду під час несення служби.

Нагадаємо, що Насірова обвинувачують у тому, що він разом з директором департаменту ДФС у період 2015 – 2016 років нібито дозволили компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Через це вона зазнала збитків на понад 2 мільярди гривень.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Втім, 9 квітня 2025 року він не з’явився до суду, а його захисник подав клопотання про зупинення вказаного провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.