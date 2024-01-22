У мережі помітили, що Роман Гринкевич у суді сидить у кросівках за 1100 доларів

22 січня Печерський суд Києва визначається з запобіжним заходом щодо Романа Гринкевича. Уважні користувачі мережі звернули увагу на кросівки, в яких сидить Гринкевич-молодший.

Отже, на Романові Гринкевичу кросівки Louis Vuitton модель Show Up Trainers. Їхня вартість на офіційному сайті – 1100 доларів США.

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Майже шість мінімальних зарплат

Отже, 1100 доларів або близько 41 тисячі гривень за нинішнім курсом – сума, яка, здавалося б, не мала нас цікавити. Але є один момент: Романа Гринкевича підозрюють у розкраданні українського війська. А це означає, що можна припустити, що це взуття, як і багато чого іншого, він міг придбати за наші з вами кошти – за бюджетні.



На Романові Гринкевичу кросівки за 1100 доларів / Скриншот з відео



Ось ці кросівки на офіційному сайті / Скриншот

А тепер спробуймо розкласти цю вартість на інші категорії. До прикладу, мінімальна заробітна платня в Україні – 7100 гривень. Отже, вартість кросівок – майже 6 мінімальних зарплат.

Вчитель початкових класів заробляє щонайменше 7 тисяч гривень, а в середньому: від 9 до 20 тисяч гривень. А отже, одна пара кросівок – два місяці оплати за роботу вчителя, якщо брати вищу планку. Якщо ж говорити про мінімальну, то цю суму вчитель збиратиме упродовж практично шести місяців.



Вчителі початкових класів заробляють від 7 тисяч гривень / Скриншот

А тепер про наболіле – FPV-дрони. За орієнтовним підрахунком, компоненти для 7-дюймового обійдуться у 290 доларів, для 8-дюймового – майже 470, а для 10-дюймового – близько 720. Це означає, що пара кросівок Гринкевича-молодшого – від одного великого і малого до трьох малих FPV-дронів, якими можна знищувати ворога.

Повернімося до судового засідання. Перед ним в Офісі генпрокурора клопотали про арешт Романа Гринкевича з можливістю внести заставу у розмірі 500 мільйонів гривень.

Справа Гринкевичів: коротко про головне