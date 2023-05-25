Противник F-16 для України та опонент Трампа: Десантіс заявив, що йде в президенти США

Тепер офіційно. Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив, що балотується в президенти США. Він виступав проти надання Україні F16, але назвав Путіна воєнним злочинцем. Схоже, тепер у республіканців вимальовуються два основних кандидати на праймеріз. То ж хто такий Рон Десантіс, і що він говорив про Україну та Росію?

Спільні погляди з Трампом

Десантіс виріс у Флориді, має італійське коріння. 44 роки. Католик, одружений, троє дітей. Закінчив Єльський університет і Гарвард.

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Служив в армії, де опікувався юридичними питаннями. Одне з місць служби – військова в'язниця Гуантанамо. З 2013 по 2018 роки – конгресмен. З 2019 року – губернатор штату Флорида.

Десантіс веде консервативну політику, яка багато в чому збігається з баченням Дональда Трампа. Він займає критичну позицію щодо мігрантів та права на аборти, водночас підтримує розширення збройних прав та обмеження у шкільних програмах курсів про расові та гендерні питання.

Це якщо супер коротко про внутрішні речі.

Що Десантіс думає про підтримку України

Яка позиція в Десантіса щодо України?

У свіжому коментарі Fox News він сказав, що хоче "врегулювання", а не ширшої війни: "Невідомо, як це виглядатиме у січні 2025 року, але я не хотів би, щоб США з військами були втягнуті у війну в Росії чи Україні".

При цьому в березні Десантіс зробив доволі неоднозначні коментарі, назвавши російську агресію в Україні територіальним спором:

"Хоча США мають багато важливих національних інтересів подальше вплутування в територіальний спір між Україною та Росією не є одним із них".

"Фінансування цього конфлікту адміністрацією Джо Байдена за необмеженим чеком "стільки, скільки потрібно", без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відвертає увагу від найнагальніших викликів нашої країни".

Тоді ж Десантіс виступив проти надання Україні F-16 і далекобійних ракет. На його думку, це б створило ризик втягнення США у конфлікт з Росією та наблизило б до "гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

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Деякі впливові республіканці розкритикували заяву Десантіса про "територіальний спір". Після цього він дещо змінив свій тон. Сказав, що його не так зрозуміли, і що він мав на увазі Крим та Донбас: "Там багато етнічних росіян, і там тривають складні бої – саме про це мовилося".

Водночас Десантіс додав, що не виправдовує вторгнення Росії й не вважає, що вона має право на окуповані території. Якби він міг клацнути пальцями, то 100% повернув би ці землі Україні. Однак "ескалацію з боку США" через надання більше зброї вважає помилковою.

Також у нових ремарках Десантіс назвав російського президента Владіміра Путіна воєнним злочинцем, якого слід притягнути до відповідальності. Він додав, що Захід переоцінив спроможності Росії, яка виявилась великою заправкою з ядерною зброєю (перефразувавши відомий вислів покійного сенатора МакКейна).

Словом, картина приблизно така. Постарався лаконічно і без лірики.