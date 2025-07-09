"Побачити все на власні очі": ексміністр оборони Нової Зеландії підтримує Україну на передовій

Колишній міністр оборони Нової Зеландії вже втретє відвідав Україну попри безпекові обмеження уряду. Він їздить до зони бойових дій, спілкується із воїнами та допомагає волонтерам.

Історія його дружби з Україною почалась у 2022 році та триває досі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Kyiv Post.

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Історія Рона Марка в Україні

Колишній міністр оборони Нової Зеландії Рон Марк став одним із міжнародних друзів України. Попри обмеження уряду своєї країни на відвідування України через безпекову ситуацію, він регулярно приїздить прямо до фронту.

Як пише видання, його підтримка почалась із дзвінка пастора Овена Помана з організації Humanity Ukraine NZ. Помана шукав автобуси для евакуації людей з Маріуполя. Допомогти тоді не вдалося, але це стало поштовхом до першої поїздки Марка до України.

Що я тут роблю? Просто тримаю слово, приїхати в Україну і показати підтримку особисто, на місці,

– сказав Рон Марк.

Відвідує Україну ексміністр за власний кошт. У 2022 році він приєднався до гуманітарної місії. Тоді завітав до кількох українських міст. Марк також допомагав розвантажувати вантажівки з допомогою.

Згодом Рон Марк став послом організації GCS. Він підписував меморандум з українським урядом про співпрацю.

Його роль для новозеландців на фронті стала знаковою. Зараз він допомагає родинам загиблих, приймає дзвінки з передової, надає моральну підтримку тим, хто не має державної допомоги.

Цього літа Марк знову відвідав Україну, але вже не як представник GCS, а у відпустку. Він побував у Way to Health у Дніпрі та поспілкувався з командою Superhumans Ukraine. Також зустрівся з лікарями з Нової Зеландії, які рятують життя на фронті.

Видання описує Рона Марка як політика із великим життєвим досвідом. За плечима в нього, зокрема, служба в армії, парламент, а зараз він мер міста Картертон і друг України.