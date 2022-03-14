Росатом бере участь у тероризмі: боєприпаси на ЗАЕС знищують й 11 представників організації

Зараз на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому. Очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю.

Про це повідомляє Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", наголошуючи, що окупанти планують продовжувати небезпечні дії.

До теми Окупанти підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку ЗАЕС

Росатом має безпосереднє відношення до підриву боєприпасів біля енергоблока ЗАЕС

Згідно з інформацією, наданою "Енергоатомом" на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому, які прибули до України 12 березня. Тоді серед них ідентифікували головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка.

14 березня російські окупанти підірвали частину боєприпасів біля енергоблока ЗАЕС. Очевидно, що це відбувається за безпосередньою участю представників Росатому.

Отже, виходить, що Росатом теж бере участь у цьому тероризмі,

– пишуть в Енергоатомі.

Крім того, Енергоатом зазначив, що російський концерн порушує всі міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

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