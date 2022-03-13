"Росатом" заявив МАГАТЕ, що начебто не планує брати під повний контроль Запорізьку АЕС
13 березня 2022 , 04:46Читать новость на русском
Генеральний директор "Росатому" у розмові з Рафаелем Гроссі – очільником МАГАТЕ – заявив, що Росія начебто не планує брати під повний контроль Запорізьку АЕС.
Водночас Петро Котін – керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" – ще вранці 12 березня повідомив: окупанти зібрали керівний персонал та оголосили, що ЗАЕС нібито перебуває у власності "Росатому". Вороги своїх прізвищ не назвали.
Зауважте Це лише на словах, – Жданов про заяву окупантів, що ЗАЕС належить "Росатому"
Мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому",
– додав Котін.
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