"Росатом" заявив МАГАТЕ, що начебто не планує брати під повний контроль Запорізьку АЕС

Генеральний директор "Росатому" у розмові з Рафаелем Гроссі – очільником МАГАТЕ – заявив, що Росія начебто не планує брати під повний контроль Запорізьку АЕС.

Водночас Петро Котін – керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" – ще вранці 12 березня повідомив: окупанти зібрали керівний персонал та оголосили, що ЗАЕС нібито перебуває у власності "Росатому". Вороги своїх прізвищ не назвали.

Зауважте Це лише на словах, – Жданов про заяву окупантів, що ЗАЕС належить "Росатому"

Мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому",

– додав Котін.

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