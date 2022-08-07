"Росатом" займається ядерним тероризмом, – політтехнолог про обстріл Запорізької АЕС

окупанти вчергове спричинили підвищення небезпеки на Запорізькій АЕС. Володимир Зеленський запропонував ввести санкції проти "Росатому".

Сьогодні російська корпорація займається ядерним тероризмом. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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окупанти влаштували стрілянину на Запорізькій АЕС. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Енергоатом повідомляє, що російські загарбники серйозно пошкодили атомно-кисневу станцію на АЕС, відтак – є ризик викиду радіації.

"Росатом" шантажує весь світ

За словами Шейтельмана, коли росіяни виходили з Чорнобильської АЕС, вони змусили українське керівництво підписати спеціальний документ. У ньому йшлося про те, що росіяни охороняли стацію, і персонал не має до них претензій. Там стояло три підписи:

полковника чи генерала, що командував окупаційними силами;

українського директора, на якого здійснили тиск;

представника "Росатому".

"Росатом" – це велика міжнародна корпорація, яка будувала станції по світу. Зокрема, у Фінляндії, яка наразі вступає у НАТО. Проти неї досі немає міжнародних санкцій. Але вони просто зобов'язані бути. "Ростатом" займається ядерним тероризмом,

– зауважив політтехнолог.

Він наголосив: коли росіяни з танків обстрілювали ЗАЕС, представник "Росатому заявив співробітникам, що з 1 вересня станція переходить у підпорядкування "Росатому" та перепідключається до російської енергетичної системи.

"Це по всіх законах міжнародний ядерний тероризм, адже є загроза використання радіоактивних речовин. Я дуже сподіваюся, що українські дипломати зможуть "дотиснути" міжнародну спільноту, щоб проти "Росатому" все-таки ввели санкції, – пояснив Шейтельман.

Політтехнолог додав, що побоювання Заходу є цілком зрозумілими. Річ у тім, що російський холдинг постачає багатьом закордонним станціям сировину, зокрема збагачений уран. Це може поставити під загрозу роботу іноземних атомних станцій.

"Але санкції потрібно ввести. Інакше, це піддаватися ядерному шантажу. Як Європа вирішила переорієнтувати потоки газу, так потрібно переорієнтувати потоки урану", – підсумував Михайло Шейтельман.

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