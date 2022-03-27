Росгвардія продовжує боротьбу проти спротиву на Херсонщині

Окупант не полишає надії загарбати Херсонщину, однак рашисти зустрілись із опором місцевих жителів, які не хочуть корить ворогу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня. Окупанти силами Росгвардії намагаються притиснути проукраїнських громадян, які активно виступають проти загарбників.

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В оперативному районі Таврійської окупанти Росгвардії продовжують боротися з центрами опору на тимчасово окупованій території,

– йдеться у повідомленні.

Загалом за даними Генштабу, противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України, водночас українські захисники продовжують протистояти російським загарбникам: відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині

Ворог окупував Херсон ще на початку війни. Українські військові продовжують боронити місто і воїнам це вдається.

Зараз Херсон чинить героїчний спротив. Зокрема, у місті повісили величезний синьо-жовтий прапор. Це злить росіян, тож вони вдаються до терору.

У Пентагоні заявили, що Росія більше не контролює Херсон. Однак українська сторона не дала офіційного підтвердження, як і спростування.

Чому контроль над Херсоном важливий Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль Путіна – це ускладнить для Росії виконання будь-яких планів захопити контроль над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси.

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