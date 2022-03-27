Росгвардія продовжує боротьбу проти спротиву на Херсонщині

27 березня 2022 , 13:56
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Окупант не полишає надії загарбати Херсонщину, однак рашисти зустрілись із опором місцевих жителів, які не хочуть корить ворогу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня. Окупанти силами Росгвардії намагаються притиснути проукраїнських громадян, які активно виступають проти загарбників. 

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В оперативному районі Таврійської окупанти Росгвардії продовжують боротися з центрами опору на тимчасово окупованій території,
– йдеться у повідомленні. 

Загалом за даними Генштабу, противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України, водночас українські захисники продовжують протистояти російським загарбникам: відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині

  • Ворог окупував Херсон ще на початку війни. Українські військові продовжують боронити місто і воїнам це вдається. 
  • Зараз Херсон чинить героїчний спротив. Зокрема, у місті повісили величезний синьо-жовтий прапор. Це злить росіян, тож вони вдаються до терору.
  • У Пентагоні заявили, що Росія більше не контролює Херсон. Однак українська сторона не дала офіційного підтвердження, як і спростування.
 

Чому контроль над Херсоном важливий

Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль Путіна – це ускладнить для Росії виконання будь-яких планів захопити контроль над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси.

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Автор: Анастасія Лукашевська