Росгвардія продовжує боротьбу проти спротиву на Херсонщині
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупант не полишає надії загарбати Херсонщину, однак рашисти зустрілись із опором місцевих жителів, які не хочуть корить ворогу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня. Окупанти силами Росгвардії намагаються притиснути проукраїнських громадян, які активно виступають проти загарбників.
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В оперативному районі Таврійської окупанти Росгвардії продовжують боротися з центрами опору на тимчасово окупованій території,
– йдеться у повідомленні.
Загалом за даними Генштабу, противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України, водночас українські захисники продовжують протистояти російським загарбникам: відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.
Що відомо про ситуацію на Херсонщині
- Ворог окупував Херсон ще на початку війни. Українські військові продовжують боронити місто і воїнам це вдається.
- Зараз Херсон чинить героїчний спротив. Зокрема, у місті повісили величезний синьо-жовтий прапор. Це злить росіян, тож вони вдаються до терору.
- У Пентагоні заявили, що Росія більше не контролює Херсон. Однак українська сторона не дала офіційного підтвердження, як і спростування.
Чому контроль над Херсоном важливийБудь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль Путіна – це ускладнить для Росії виконання будь-яких планів захопити контроль над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси.
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