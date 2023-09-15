Масова молитва за Україну, серцевий напад у паломника: як хасиди святкують Рош га-Шана в Умані

Брацлавські хасиди приїхали в Умань, щоб на могилі цадика Нахмана та у синагогах відсвяткувати Рош га-Шана. Це новий 5 784 рік за юдейським календарем.

Святкування в Умані Черкаської області відбуватиметься 15 – 17 вересня. Під час святкувань тисячі хасидів вже помолились за Україну, пише 24 Канал.

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Як хасиди в Умані святкують Рош га-Шана

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на ранок 15 вересня:

в Умань вже прибуло 32 тисячі 332 паломники-хасиди;

за добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тисяч 88 паломників.

Щоб ретельно перевіряти та реєструвати паломників, поліція розгорнула контрольно-пропускні пункти. Ба більше, у місцях масового скупчення правоохоронці цілодобово чергують на 7 постах.

На жаль, одному з хасидів стало погано – у нього стався серцевий напад. Речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк розповіла Суспільному, що до неї в Умані прибіг один із паломників, який на івриті пояснював, що щось трапилося. Тому речниця побігла за ним.

Я зрозуміла, що щось сталося, і побігла за ним. Там, за мостом, серед натовпу хасидів побачила паломника без свідомості. Я його перевернула на бік і до мене підійшов хасид, який виявився медиком. Він вийняв з кишені рукавички та почав надавати допомогу потерпілому. Я викликала швидку, яка й забрала паломника. Нині його доправили до медзакладу в Одесі. Його життю нічого не загрожує,

– пояснила Зоя Вовк.

У пресслужбі Об'єднаної єврейської общини України розповіли, що постраждалого чоловіка терміново доставили до місцевої клініки, яка розташована в зоні паломництва. Тобто медики там зуміли відреагувати швидше, ніж міська швидка.

За їхніми даними, щодня до Uman Emergency Clinic звертаються орієнтовно 300 людей переважно з незначними скаргами щодо здоров'я.

У паломника в Умані стався серцевий напад, його врятували: кадри з міста

Тисячі хасидів помолились за Україну

Опівдні 15 вересня тисячі хасидів в Умані помолились за Україну. Вони молились на вулицях кварталу, слова молитви лунали з гучномовців.

Як тисячі хасидів в Умані молились за Україну: дивіться відео

Журналісти розповіли, що паломники просили Бога про мир в Україні.

У 2023 році святкування Рош га-Шана у хасидів припало на 15 – 17 вересня, тож вони приїхали в Умань на могилу свого цадика Нахмана. Чернігівська обласна військова адміністрація закликала їх утриматися від поїздки в Україну на свій Новий рік, адже наразі в країні небезпечно через війну, яку Росія веде проти нас, регулярні масовані обстріли та загрозу провокацій російських загарбників.