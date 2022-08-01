Кривому Рогу та Миколаєву загрожують 30 БТГр: коли атакують і чи слід боятися – думка Арестовича

російські окупанти почали накопичувати свої сили на Півдні. Ворог готується до спроб окупації нових територій.

Після десятків невдалих штурмів та нових шалених втрат російські окупанти допетрали, що наступальні дії на Сході – це просто тривала ліквідація їхньої армії. Вони вирішили перекинути частину підрозділів на Південь і не лише спробувати втримати захоплені території, а й окупувати нові.

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Чи будуть наступати окупанти на Півдні

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про те, що на правому березі Дніпра в Херсонській області росіяни накопичили сили та засоби приблизно трьох армій. Згодом вони можуть отримати наказ йти в наступ та захоплювати нові території.

За кількістю там десь 30 батальйонних тактичних груп. Стільки ж вони кидали на Ізюм та Сєвєродонецьк. 22 – 25 на правому березі. Для збільшення цього угруповання росіянам довелося перекинути всі сили ВДВ та ще трохи війська,

– розповів Арестович.

Він додав, що там є кілька командних пунктів ворога, і з часом в них прилетять HIMARS. Що стосується плану ворога, то він хоче піти на Кривий Ріг та Миколаїв.

"Я хочу одразу всіх попереджаю, що можна не боятися, нічого в них не вийде. Ступінь боєготовності тих військ – між скепсисом та єхидною насмішкою. Там немає штату, нестача людей, морально-психологічний стан солдатів теж низький, проблеми із морально-технічним забезпеченням", – запевнив Арестович.

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