Російська армія тисне на Харківському та Сіверському напрямках: карта бойових дій на 12 червня

Триває 840 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. За даними Генштабу ЗСУ, у середу, 12 червня, відбулося вже 40 бойових зіткнень з російськими військами по всій лінії фронту.

Російська армія цієї доби здійснила 1 ракетний удар та 5 авіаударів із застосуванням 8 КАБів. Також ворог обстріляв 623 рази позиції українських військ та вдарив 68 дронами-камікадзе.

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Яка ситуація на фронті

Натривають спроби росіян атакувати Вовчанськ. Від початку поточної доби поблизу міста триває боєзіткнення. ЗСУ контролюють ситуацію.

Росіяни атакують Вовчанськ: дивіться на карті

НаРосія здійснила спробу атакувати в районі Петропавлівки та зазнала невдачі. Напруженою також є ситуація поблизу М’ясожарівки. Там наразі триває бій.

У районі М’ясожарівки триває бойове зіткнення: дивіться на карті

Найдуть бої поблизу Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Сили оборони України тримають ситуацію під контролем.

На Лиманському напрямку тривають бої: дивіться на карті

Нанапружена ситуація у районі Спірного та Роздолівки. Там від початку цієї доби вже відбулося 11 бойових зіткнень. 2 з них відбито без успіху для росіян, 9 – ще тривають.

Поблизу Спірного та Роздолівки тривають бої: дивіться на карті

Наросійські війська намагаються просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. Там зафіксовано сьогодні вже 10 атак по українських позиціях, 3 з яких було успішно відбито. Бойові дії тут ще тривають.

Тривають бойові дії на Покровському напрямку: дивіться на карті

Наросіяни тиснуть у районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація там контрольована, але бойові зіткнення наразі ще тривають.

Тривають бої поблизу Красногорівки та Георгіївки: дивіться на карті

Наокупанти 2 рази зазнали невдачі під час спроб витіснити ЗСУ з позицій поблизу Малої Токмачки. Втрат позицій української армією не допущено.

Росіяни атакували поблизу Малої Токмачки: дивіться на карті

На інших напрямках фронту активних дій російська армія не проводила.