Росія навряд буде здатна на значний наступ в Україні цього року, – американська розвідка

Після початку повномасштабної фази війни Росія захопила багато земель на Сході та Півдні України. Однак у 2023 році, за оцінкою американської розвідки, країна-окупантка навряд буде спроможною здійснити новий "значний наступ" на нашу державу.

Ба більше, ймовірно, Росі буде складно підтримувати навіть скромні наступальні операції. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

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Складнощі навіть зі скромними наступальними операціями

Такі оцінки розвідка дає через брак у Росії боєприпасів та живої сили. Ба більше, ця оцінка щодо можливостей значної наступальної операції ворога цього року не змінюється, незалежно від того, буде український контрнаступ успішним чи ні.

Як доповіла Евріл Гейнс комітету Сенату у справах збройних сил, у Росії також можуть бути складнощі навіть з "скромними наступальними операціями".

Насправді, якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не забезпечить суттєві поставки боєприпасів третіми сторонами, окрім існуючих поставок з Ірану та інших країн, для неї буде дедалі складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції,

– сказала директорка Нацрозвідки.

Вона зазначила, що у квітні Росія захопила менше території України, ніж їй це вдавалося "протягом будь-якого з трьох попередніх місяців".

Нове визначення "російської перемоги" для Путіна

Також вона зазначила, що Путін міг зменшити свої найближчі амбіції в Україні. Усе для того, щоб вважати перемогою "консолідацію контролю над окупованою територією на Сході та Півдні України та гарантувати, що Україна ніколи не стане союзником НАТО".

Так, Гейнс зазначила, що наразі російські війська готують "нові оборонні позиції". Адже окупанти очікують українського контрнаступу.

Варто зазначити, що країна-агресорка готується до можливого "великого прориву" українських сил навіть у Криму, щодо якого раніше зазначала: "Росія тут назавжди". Згідно зі звітом британського міністерства оборони, а півострові вона побудувала одні з наймасштабніших систем оборонних споруд.

На думку Гейнс, попри оцінку розвідки, малоймовірно, що "Росія домовиться про паузу" у 2023 році, якщо політичні чинники не змінять думку Путіна.