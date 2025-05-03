Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України, – британська розвідка

Розвідка Міноборони Британії відзначила тенденцію подальшого зростання втрат окупаційних сил Росії у війні проти України у 2025 році.

Про це пише 24 Канал з посиланням на огляд британської розвідки.

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Втрати російської армії

Британська розвідка проаналізувала загальні втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Так, втрати ворога складають приблизно 950 тисяч (загиблих і поранених).

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року Росія за оцінками, які наводяться в огляді розвідки Британії, ймовірно втратила приблизно 160 тисяч осіб.

Якщо такі показники втрат збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду втрат особового складу, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат,

– ідеться в огляді.



Втрати російської армії / Інфографіка британської розвідки

Там також вказують, що середньодобові втрати російського війська у квітні 2025 року становили трохи більше, ніж 1,2 тисячі, а за місяць – 36 тисяч.

У звіті йдеться, що попри те, що втрати росіян у квітні цього року залишаються в середньому меншими за "дуже високі щоденні показники" кінця 2024-го (1600 осіб), але "все ще є високими в загальному контексті конфлікту".

"Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні", – пишуть у розвідувальному відомстві Міноборони Британії.