Масштаби зросли з початком війни: як Росія викрадає українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення окупанти збільшили масштаби викрадення українських дітей. Тільки за даними Офісу генпрокурора, вороги незаконно вивезли з України понад 19 тисяч наших неповнолітніх.

Так звані "очільники" псевдореспублік на Донбасі спочатку віддали наказ про примусову евакуацію населення в Росії. Згідно з ним, як пише 24 Канал, керівники дитячих будинків мали забезпечити вивезення вихованців на територію Росії.

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Як Росія вже 2 роки викрадає українських дітей

З допомогою наказів про примусову евакуацію окупанти викрали та вивезли у Росію сотні або й тисячі підлітків. З них майже ніхто не повернувся, адже росіяни розмістили їх у різних закладах на своїй території.

Найімовірніше, дітям дали нові імена та прізвища, після цього – передали російським "опікунам". Такі випадки відбувались на території всього окупованого Донбасу через російську державну програму з депортації дітей.

Ці обов'язки зобов'язали виконувати працівників "служби зі справ родини й дітей".

Як Росія викрадає українських дітей / Документи, які отримав 24 Канал

Така ж політика окупантів почала діяти на тимчасово окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення. На жаль, вороги ще більше масштабували процеси та перетворили викрадення дітей на покарання українців.

Викрадення дітей як покарання за супротив

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив про понад 19 тисяч вивезених дітей, проте у Росії кажуть про 700 тисяч. Яка точна кількість вивезених Росією неповнолітніх – не знає ніхто. Щоправда, Україна може дізнатись про злочин окупантів тільки тоді, коли про нього заявлять батьки, опікуни чи свідки депортації дитини.

Уповноважена при президентові Росії з прав дитини Марія Львова-Білова фактично є відповідальною за дитячий вектор геноциду. Вона розробила механізми "всиновлення" неповнолітніх українців та навіть сама "взяла під опіку" 16-річного Пилипа Головню з Маріуполя.

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Завдання Львової-Білової полягає в тому, щоб організувати переміщення неповнолітніх з окупованих територій до дитбудинків у Росії чи Білорусі, далі – передати їх у "нові сім'ї". Майже обов'язково дітям міняють прізвище та ім'я. За це росіянам дають виплати, а Путін вирішив, що українські діти можуть отримувати російський паспорт за його особистим рішенням, без урахування їхнього бажання.

Дмитро Лубінець пояснював, що мета російських загарбників – щоб "юридично" в Росії не було українських дітей, точніше – щоб знайти їх було неможливо.

Відбирають дітей у законних батьків чи опікунів на окупованих територіях злочинці у декілька способів:

так званих статусних дітей на Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі вивозили примусово згідно з наказами "адміністрації" про евакуацію;

неповнолітніх, що мали родини, часто вивозили в один кінець, змушуючи батьків відправити їх "на відпочинок". Мовляв, везуть у табори до Криму для психологічної реабілітації трохи далі від лінії фронту;

у Маріуполі та в інших містах Донеччини, де росіянам чинили опір, окупанти забирали неповнолітніх українців у батьків шляхом фільтраційних заходів: дорослих відправляли на перевірку на причетність до Сил оборони, а неповнолітніх вивозили до пунктів збору в Донецьку. Звідти – перевозили безпосередньо в Росію.

Згідно з даними Офісу генпрокурора, окупанти депортували з України 19 546 українських дітей. Повернути ми змогли тільки 388.