У Повітряних силах розповіли деталі атаки на Черкащину

Росія завдала удару по Черкаській області. У Повітряних силах розкрили деталі ворожого обстрілу.

Зранку 25 квітня Росія вдарила по Черкащині ракетою Іскандер-К. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш у етері телемарафону розповів, що уражено цивільну інфраструктуру.

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Пошкоджено залізничне сполучення

Євлаш уточнив, що ворог вдарив по місту Сміла.

За його словами, було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено залізничне сполучення. Крім цього, удар пошкодив адміністративні будівлі, авто та цивільне майно.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що за медичною допомогою звернулось 6 людей. На щастя, обійшлося без загиблих.

Вибухи 15 квітня лунали у Дніпровському районі