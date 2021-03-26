Росія – агресор, а не посередник, – заява країн ООН про війну на Донбасі

23:26

З нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" 47 країн ООН зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником.