Розхитування "електромайдану": як антивакси перетворилися на союзників Росії

Спроби кремлівського керівництва занурити Україну в темряву заради тиску на владу з боку населення виявилися марними. Оскільки серйозних бунтів українці не вчиняли, загарбникам довелося застосовувати всі наявні методи для провокацій.

Російським загарбникам вкрай важливо домогтися перемовин з Україною для тимчасового замороження війни, а жодного бажання робити це в Києва немає. Окрім відвертого терору цивільних, у Путіна вдалися до масштабних інформаційно-психологічних атак. Росіяни намагаються розхитати українське суспільство та змусити якомога більше людей повірити в те, що "влада краде електроенергію", "ДТЕК набиває собі ціну", та "існує змова для підвищення тарифів".

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Для підвищення ефективності власних масштабних ІПСО, росіяни традиційно для себе залучили до розповсюдження фейкової інформації безліч цілком патріотично налаштованих українців, які підіграють ворогу, самі того не розуміючи.

Кожній аудиторії – свій аргумент

Для того, щоб українці повірили в різноманітні теорії змови та стали так званими "корисними ідіотами", російські офіцери інформаційних військ не стали вигадувати нічого нового та просто організували різні варіанти впливу на різні аудиторії людей.

Наприклад, серед одеситів окупанти намагалися просунути думку, що від довготривалих відключень світла страждають лише вони, тоді як "у Львові всі купаються в електроенергії". Серед киян розповсюджували тезу про те, що "на Печерську електроенергію не вимикають".



Приклад розповсюдження фейків для підбурення одеситів до протестів / Скриншот однієї з місцевих спільнот

Вкиди із "доказами" про те, як "Україна продає електроенергію за кордон" створювалися та поширювалися в ютубі, тіктоці, фейсбуці, телеграмі та інших соцмережах і месенджерах серед українців. При цьому, ці відео та дописи зазвичай оформлювали в такий спосіб, що у читачів чи глядачів виникало бажання поділитися ними із друзями.



Приклад "аналітичного" відео, що розповсюджує російські наративи для підбурення до бунтів / скриншот з YouTube

Саме так росіяни провокують навалу повідомлень про "змову електромонополістів" у чатах ЖК. Мовляв, "нічого не хочу сказати, але мій друг-працівник ТЕЦ казав, що все давно полагодили, а от відключення світла у Молдові – це доказ зради". Зрозуміло, що абсолютна більшість людей, які розповсюджують такі меседжі, взагалі не розуміють того, як підіграють ворогу. Вони дослуховуються до некопметентних лідерів думок або ж просто роблять свої висновки на основі тієї інформації, яку отримали в соцмережах або ж від друзів, які також щось десь прочитали чи почули.

Як "антивакси" стали лідерами розповсюдження російських наративів

Фактично, росіяни намагаються психологічно зламати тих українців, які вірять у конспірологію, для яких простіше не бачити зв'язку між прильотами по об'єктах інфраструктури, ніж повірити владі. І хоч таких людей у нас не так і багато, завдяки масованим хвилям розповсюдження вкидів, їх стає дедалі більше.А подекуди незручності через відсутність електроенергії в купі з вірою у змову влади та підбурюванням до активних дій призводять до протестів, як це було у Києві та Одесі

Окрім уcіляких російських телеграм-каналів, які українці нерідко читають "для вивчення ворога", вкиди щодо відключень електроенергії розповсюджують й у спільнотах, що маскуються під українські, хоча адмініструються з Кремля. Існує ще один дуже потужний та давно перевірений канал розповсюдження фейків – спільноти антивакцинаторів.

Так сталося, що противники вакцин за своєю природою є схильними до віри у конспірологію, ними легко маніпулювати, а лідери антиваксів на цьому собаку з'їли. І навіть попри те, що завдяки політиці фейсбуку сторінки різноманітних "експертів", які заперечували пандемію COVID-19, були видалені, всі ці блогери здебільшого зберегли ядро своєї аудиторії.

І якщо до повномасштабного вторгнення вони намагалися боротися з вакцинацією, то після 24 лютого деякі з них намагаються хайпувати та "відстоювати права чоловіків на виїзд", заперечувати конституційність оголошення воєнного стану, а також дорікати владі за відключення електроенергії.

Чи свідомо антивакцинатори розповсюджують такі російські наративи, невідомо. Однак у деяких із них є певний зв'язок із колаборантами та адептами Кремля. Наприклад, в скандально відомого Остапа Стахіва, який був другом херсонського колаборанта Кирила Стрємоусова.



Остап Стахів продовжує годувати свою аудиторію фейками / Скриншот зі сторінки скандального "експерта"

Не відстає від свого "колеги" й лідер громадського руху "STOP Fake Pandemic" Сергій Микитен, який у 2020 – 2021 роках був організатором протестів антивакцинаторів у Києві. Відтепер цей "правозахисник" позиціонує себе як волонтер, але ж і не забуває маніпулювати аудиторією та продовжує нести теорію змови в маси.



Сергій Микитен розповсюджує фейки / Скриншот зі сторінки блогера



Доки аварійні бригади цілодобово працюють, антивакцинатори не забувають підкидати своїм підписникам "інформацію для роздумів" / Скриншот з інстаграму

Перелік антивакцинаторів, що підіграють росіянам, є фактично нескінченним. У ньому має бути й відвертий антисеміт Андрій Рачик, який ледь не в кожному своєму пості несе ненависть до євреїв.



Андрій Рачик є відомим антисемітом та антивакцинатором / Скриншот зі сторінки "блогера"

Зрозуміло, що він не оминає й теми відключень електроенергії, розповсюджує фейки про продаж електроенергії до Євросоюзу, але звинувачує у всіх складнощах життя в Україні аж ніяк не Росію.



Фейк про збільшення торгівлі електроенергією послідовно розміщували всі антивакцинатори / Скріншот зі сторинки Андрія Рачика

Не менш шкідливою діяльністю займається також і відомий любитель хайпу – Антон Гура. Автор десятків фейків про коронавірус, псевдоактивіст та блогер, з початку повномасштабного вторгнення вміло намагається посіяти невдоволення українців владою та підривати довіру до офіційних джерел.



Теорії змови від Антона Гури / Скриншот із телеграму

Діяльність антивакцинаторів, пропагандистів та інших українців, які свідомо чи несвідомо працюють на Росію, на жаль, продовжуватиметься. Загарбники можуть намагатися вразити об'єкти критичної інфраструктури, закидати в український медіапростір фейки, сподіваючись на те, що одного разу населення, яке "втомилося від війни" створить "електромайдан" та змусить владу сісти з Путіним за стіл переговорів.

Тому, перш ніж робити репост того чи іншого "доказу" щодо "відключень електроенергії заради підвищення її вартості" варто розуміти, що ця інформація нав'язана ворогом та не має нічого спільного з реальністю.