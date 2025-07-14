Найманці Росії з інших країн шкодують через участь у війні в Україні, – The Insider

Вихідці з Близького Сходу, яких завербувала Росія, після перебування на фронті в Україні здебільшого шкодують про власний вибір. Утім, їхні шанси на повернення додому мінімальні.

Росія активно вербує чоловіків із Сирії, Ємену та Лівії на війну проти України, організувавши спеціальну схему. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Insider.

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Що відбувається з російськими найманцями?

The Insider розповіло про сирійця Вахіда, який вирішив відгукнутися на оголошення, де йшлося про високий заробіток у Росії й пришвидшене отримання громадянства. Вже у Росії він дізнався, що його відправляють у Луганську область.

Хоча він і погодився воювати, вже за кілька місяців записав своїй сім'ї в Сирії відчайдушне голосове повідомлення про жахи бойових дій і своє бажання повернутися додому,

– ідеться у статті.

Влада Сувейди без успіху намагалася домовитися з російським посольством у Дамаску про повернення Вахіда. Ще щонайменше семеро мешканців провінції, які воювали разом із ним, також прагнули повернутися додому.

Зазначається, що Вахід загинув під час "м'ясного штурму" у вересні 2024 року.

Жодних компенсацій, як зазначається, його родина не отримала. Росія неохоче визнає участь іноземних найманців у війні проти України, хоча система їх вербування фактично є частиною державного апарату.

До слова, нещодавно BBC писало, що понад 500 іноземців із 28 країн, які приєдналися до російських збройних формувань у війні проти України, загинули на фронті. Журналісти встановили імена 118 тисяч загиблих російських військових.