Росія цинічно "анонсувала" нові теракти у Краматорську

Росіяни "анонсували" нові провокації у Краматорську. Для того, щоб створити інформаційне підґрунтя для чергової цинічної атаки, вони заявили, що це буцімто планують ЗСУ.

Російське міноборони цинічно заявило, що Київ нібито "має намір здійснити масштабну провокацію" у Краматорську. Саме таким чином окупанти часто анонсують майбутні атаки, щоб звинуватити у своїх злочинах українську сторону.

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Росіяни анонсували теракт у Краматорську

В Росії заявили, що Україна нібито планує підірвати наркологічний та онкологічний диспансер у Краматорську, а також першу міську лікарню. Мовляв, це навмисно хочуть зробити, щоб звинуватити Росію у воєнному злочині. Це вже не вперше, коли країна-терорист звинувачує Київ у своїх запланованих атаках. Передусім це роблять для внутрішньої аудиторії, щоб показати довірливим росіянам картинку в стилі: "а бачите, ми ж попереджали, на що здатен Київський режим", адже світові лідери та міжнародні партнери вже давно не вірять у брехню Кремля.

Також терористи заявили, що "щоб висвітлювати заплановану провокацію", до міста вже прибули журналісти західних ЗМІ. Зауважимо, що це чергова маніпуляція, оскільки журналісти регулярно відвідують прифронтові території та зони бойових дій, щоб демонструвати світові обличчя "русского міра".

По житлових будинках б'є лише Росія

Росіяни зруйнували у Донецькій області вже тисячі будинків та сотні лікарень. Точну кількість загиблих внаслідок атак підрахувати наразі нереально, оскільки неможливо порахувати кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Проте це десятки тисяч вбитих цивільних.

Щодо останніх воєнних злочинів Росії – особливого розголосу набув удар російських сил по житловому багатоповерховому будинку у Краматорську 1 лютого. Окупанти випустили на чотириповерхівку в центрі міста балістичну ракету "Іскандер-К". Унаслідок атаки загинули 4 людини, понад 20 зазнали поранень, 8 з яких госпіталізували до лікарень. Будинок майже повністю зруйновано і кількість жертв була б значно більшою, якби більшість його жителів завчасно не евакуювалися б у більш безпечні міста.

Удень 2 лютого росіяни знову обстріляли Краматорськ, влучивши у житлову забудову неподалік попереднього удару. Окупанти зробили це навмисно, адже знали, що триває рятувальна-пошукова операція й на місці працюють рятувальні бригади, медики, поліцейські. Унаслідок цієї атаки постраждали 6 осіб. Рятувальники через атаку перервали на деякий час пошуково-рятувальну операцію.

Примітно, що одразу після влучання по будинку 1 лютого у Росії заявили, що знищили там боєкомплект ЗСУ. Коли стало безглуздо заперечувати, що це щось більше, ніж звичайний будинок, пропагандисти одразу змінили риторику й почали говорити, що це зробили ЗСУ.

Останні терористичні атаки росіян:

Зранку 5 лютого Росія завдала удару по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Одна ракета пошкодила центральний корпус, друга призвела до руйнувань в інших корпусах. Також окупанти ударили по старій вулиці у місті, влучивши під один з будинків, у його фундамент.

14 січня росіяни завдали удару ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі, один з під'їздів повністю обвалився. Пошукові роботи тривали 3 дні, працівникам ДСНС вдалося врятувати 39 людей, з яких шестеро дітей. Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі загинуло 46 людей, з яких 3 – це діти.



Найкривавіші теракти Росії проти України / Інфографіка 24 Каналу