Цей травень усе змінив, – майор ЗСУ розкрив причину нових погроз Росії "знищити Київ"
Після атаки по окупованому Старобільську Росія погрожує "системними ударами" по українській столиці. Свіжу заяву видало російське МЗС, анонсувавши атаки по об'єктах ВПК та "центрах ухвалення рішень" в Києві.
Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу пояснив, що сьогодні Путін не може захистити росіян, забезпечити якісну ППО, бо здебільшого засоби протиповітряної оборони прикривають його резиденції, бункери і Москву, тому Кремлю доводиться вигадувати, як він відповідатиме на українські дронові атаки.
Погрози з Кремля: що дратує Путіна?
Як зазначив майор ЗСУ, відповідає російська армія, як правило, не по військових об'єктах, а по цивільних. Він переконаний, що справа не у Старобільську (Луганська область) чи приниженні за свій парад на 9 травня, а загалом у прагненні ліквідувати Україну, не дати її народу якісно жити, говорити своєю мовою, одягати вишиванки, співати свої народні пісні. Це дратує Москву, той факт, що Україна може жити краще за них і не бути її придатком.
"Цей травень все змінив. Ми ще до кінця цього не відчуваємо, але зміни вже починають задавати нові тренди, темпи розвитку інформаційних кампаній, суспільно-політичних змін в Росії. Путін, який роками будував імідж "альфасамця" з голим торсом на коні, ледь не голими руками готовий битися з ведмедями, перетворився у старого хворого діда, який просить перемир'я, аби на 9 травня не втікати з Красної площі в бункер", – озвучив Ткачук.
До відома! В Генштабі України прокоментували удар по Старобільську. Там заявили, що ЗСУ чітко дотримуюються норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. В ніч на 22 травня було уражено низку об'єктів ворога, серед яких НПЗ, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та зосередження особового складу, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон". Він був розташований у районі міста Старобільськ. Це військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого систематично атакують мирне населення і цивільні об'єкти в Україні.
Цілі Росії не досягнуті: народ починає ставити питання
Країна, яку Кремль планував "захопити за три дні" та демілітаризувати, тепер демілітаризувалася настільки, що за 4 роки спроможна досягати половину цілей на території Росії. Україна атакує ворога через день, системно і ефективно вибиває російські НПЗ.
Наша держава успішно розвиває технології та, як підкреслив Ткачук, має власні дрони, їй не треба просити ні в кого допомоги в цьому напрямку. Росіяни це бачать і в них виникають запитання, як так сталося. Російська соціологія днями оприлюднила дані, що російське суспільство почали турбувати удари по їхніх містах більше, аніж нібито досягнення армії Росії на фронті.
"Та й немає що "продати" росіянам з поля бою. Вони дійсно багато де загальмували, хоча є певні просування тактичного рівня. Але якщо взяти приклад Покровська і Мирнограда, то Росія волала, що до осені 2025 року їх візьме, їй знадобилося додатково пів року, за які російська армія виснажувалась. У нас є успіхи на Півдні. Думаю, в червні ми почуємо хороші новини з деяких напрямків", – прогнозує Ткачук.
Політолог підсумував, що наочним нікчемним становищем Росії є удар 40-мільйонною балістикою по гаражах в районі Білої Церкви. Ткачук вказав на те, що якби противник не використав цю розпіарену ним зброю, люди б й далі дійсно думали, що вона потужна. Проте, як показали такі удари, "Орешник", зі слів Ткачука, без ядерного заряду є нульовим.
МЗС Росії закликало іноземних представників покинути Київ
Нагадаємо, що 25 травня російське міністерство закордонних справ на чолі з Лавровим оприлюднило нову заяву, в якій анонсовані послідовні удари з боку Рросії по українській столиці. Росія звинуватила Україну в зневазі до норм міжнародного гуманітарного права на тлі атаки по Старобільську і нібито саме це "переповнило чашу терпіння".
Росіяни обіцяють завдавати системних ударів зокрема по місцях проєктування, виробництва і підготовки до застосування дронів, а також "центрах ухвалення рішень" і командних пунктах. В МЗС Росії попередили іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність виїхати з української столиці, а киян "не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".