Росія анонсувала виплату сім’ям військових, які загинули в Україні: проте гроші побачать не всі

Для сімей, в яких військовий загинув в Україні, Росія анонсувала виплату в сумі мільйон рублів. Проте ці гроші зможуть побачити не всі.

Відомо, що 30 квітня 2022 року Володимир Путін підписав указ про виплату 3 мільйонів рублів родичам поранених російських військових і 5 мільйонів рублів – родичам загиблих.

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Ті гроші мали б добре вплинути на кількість громадян під час мобілізації, адже за такі суми рашисти готові ризикувати життям.

Але за цими заявами є гірка реальність, в якій Росія записує більшість вбитих солдатів, як таких, що пропали безвісти, щоб не виплачувати цю компенсацію,

– повідомили в Центр протидії дезінформації.

Прикладом таких дій країни-агресорки є загиблий на крейсері "Москва" солдат-строковик Єгор Шкребець, якого офіційно визнали зниклим безвісти.

Що відомо про "зниклого" моряка

Росіянин Дмитро Шкребець намагається знайти свого сина-строковика Єгора. Хлопець проходив службу на "Москві", а тепер – оголошений зниклим безвісти. У військовій прокуратурі Чорноморського флоту цинічно заявили, що судно "не було включене до переліку військових з'єднань та частин, які залучаються до участі у спеціальній військовій операції". Водночас там стверджують, що крейсер нібито не входив до територіальних вод України.

Крім того, прокуратура розповіла батьку, що син не повернувся у військову частину. Це сталося після того, як "надзвичайні обставини" призвели до потоплення корабля.

Витрати Росії на війну з Україною

Кремль щодня витрачає близько 900 мільйонів доларів на війну. Про це повідомив військовий аналітик Шон Спунтс. Ці кошти вони витрачають на виплати російським військовим, забезпечення їх боєприпасами, кулями та ракетами, витрати на ремонт втраченої або пошкодженої військової техніки. Ці цифри не враховують втрат Росії, яких вона зазнала через запровадження санкцій.

Усю дорогущу техніку росіян активно нищать Збройні Сили України. Гроші, які могли б покращити життя людей у російських селах, перетворюють на брухт в Україні.

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