Під прицілом – Арктика: в ISW помітили ознаки підготовки Росії до прямого конфлікту з НАТО
Джерело:ISW
Аналітики ISW вказують на зростання інформаційної активності Росії, яка може свідчити про підготовку до прямого конфлікту з НАТО. Цього разу в зоні напруження – Арктика.
Російські воєнкори, нагороджені Кремлем, все частіше згадують про Арктику, на тлі того, що Данія говорить про регіон як про зону низької напруги. Водночас генерал Герасимов стверджує, що російська військова присутність в Арктиці має на меті економічний розвиток, а не демонстрацію сили.
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Арктика: новий фронт протистояння?
Як пишуть в Інституті вивчення війни, російські офіційні особи та пропагандисти посилюють риторику, звинувачуючи Захід у підготовці до конфлікту в Арктиці. Путін називає Захід "ворогом", а реформування Ленінградського військового округу вказує, що Москва готується "протистояти загрозам" з боку НАТО.
У Кремлі дедалі частіше звинувачують Захід в підготовці арктичних країн до конфронтації проти Росії. Там стверджують, що Росія була змушена відповісти реформуванням Ленінградського військового округу для протидії загрозам з боку Фінляндії,
– зазначають в ISW.
Нещодавні заяви Кремля про цей холодний регіон можуть бути частиною більш глобальної стратегії Росії. Щонайголовніше, це створює інформаційний фон, який міг би виправдати в очах Москви агресивні дії в Арктиці проти Заходу.
Попри теперішню відсутність безпосередніх ознак конфлікту в цій зоні, історія повномасштабного вторгнення в Україні засвідчує, що інформаційні кампанії можуть передувати військовим діям. Ситуація в Арктиці вимагає пильної уваги міжнародної спільноти.
Контекст
- Аналітики ISW і раніше вказували на зусилля Росії щодо реорганізації та розширення своїх військових сил. Це може свідчити про підготовку до широкомасштабної війни проти НАТО, зокрема в Арктичному регіоні.
- Нещодавно Владімір Путін взяв участь у церемонії підняття прапорів на двох атомних підводних човнах. Це демонструє намір Кремля розширити свій військово-морський потенціал далеко за межами своїх традиційних сфер впливу.
- Зростання ядерної риторики та потенційна підготовка до ядерних випробувань в Арктиці можуть бути частиною стратегії Кремля з метою дестабілізації Заходу та демонстрації сили.
- Володимир Осєчкін наголошує, що дії Росії в Арктиці, хоча й мають на меті – залякати, можуть мати зворотний ефект, викликаючи міжнародне засудження. Власне, вони можуть спричинити ще більшу ізоляцію Росії на світовій арені.
- Застосування ядерної зброї Росією в Арктиці, що хоч і є дуже малоймовірним, може стати найбільшою слабкістю Путіна та призвести до серйозних міжнародних наслідків.