Росія атакувала АЗС на кордоні з Польщею та локомотив УЗ на Волині

Під час чергового російського обстрілу 13 вересня під ударом опинилася АЗС на кордоні з Польщею. Там спалахнула пожежа.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Про обстріл АЗС на польському кордоні писав і очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Що відомо про удар по АЗС?

Приліт стався поблизу пропускного пункту "Ягодин". Через падіння уламків зайнялися приміщення АЗС і декілька вантажівок, які були припарковані поруч.

За словами Черниш, під час тривоги всі операції на кордоні були зупинені, люди перебували в укритті. Про постраждалих не повідомлялося.

Зі свого боку заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко в коментарі для Суспільного додав, що на українсько-польському кордоні дрон влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави.

Пасажири не травмувалися. На момент удару потяг був за два кілометри від кордону з Польщею на Волині.

Що кажуть у ЦПД?

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що росіяни здійснюють повітряний терор. Зокрема, йдеться про атаки на АЗС. У своїй заяві він згадав також пункт пропуску на кордоні з Польщею.

Удари по цивільних направлені на деморалізацію суспільства, нальоти дронів здійснюються за принципом демонстрації, що удари наносяться всюди, де можливо,

– пояснив Коваленко.

Натомість у мережі поширюють фото й відео наслідків атаки. Монітори пишуть також, що на польському кордоні лунають вибухи.

Слід зазначити, що зранку 13 вересня Польща підняла військову авіацію та привела в повну готовність ППО і радіолокаційні системи через масовану атаку Росії по Україні.

У Люблінському воєводстві, зокрема у Свідніку та Хелмі, пролунали сирени, а мешканці кількох повітів отримали Alert RCB про загрозу атаки з повітря. Перед цим моніторингові канали повідомляли про "Герань-5", яка рухалася в напрямку Замостя, а згодом її локацію втратили на території Польщі.

Де фіксували наслідки обстрілу?

Під масованим ударом 13 вересня опинився Захід країни. У Стрию на Львіщині гриміли вибухи, після чого повідомляолося про пошкодження житлового будинку. Подібна ситуація була і в Івано-Франківську. Під ударом опинився й Тернопіль – місцеві бачили дим, який піднімався над містом після вибухів.

Неспокійно було також у Рівному, у Хмельницькому й на Волині. Пошкодження внаслідок ворожих ударів фіксували в Одеській та Київській областях.