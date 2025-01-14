Окупанти атакували багатоповерхівку на Херсонщині: моторошні кадри

Російські війська продовжують терор українських міст та сіл. Так, ввечері 14 січня, під прицілом окупантів опинилася Херсонщина.

Там ворог атакував багатоповерхівку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Терор Херсонщини

Ввечері 14 січня в передмісті Херсона, окупанти запустили безпілотник у одну з квартир багатоповерхівки. Вказується, що полум’я швидко охопило помешкання.

Попри загрозу повторних ворожих атак, херсонським вогнеборцям вдалось оперативно загасити пожежу.

Ворог атакував багатоповерхівку / Фото ДСНС

В ДСНС додали, що в той самий час армія країни-агресорки атакувала село Білозерка. Від влучання ворожого боєприпасу, на приватному подвір’ї загорілась господарча споруда та автомобіль.

Зазначається, що пожежу ліквідували.