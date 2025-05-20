Росія вдарила по блокпосту на Харківщині: постраждали поліцейські та військовослужбовці

У понеділок, 19 травня, російські військові ударили БпЛА "Молнія" по одному з блокпостів Харківської області. Постраждали 5 людей.

Вони зазнали контузії. Про це в етері Суспільного розповів начальник поліції регіону Петро Токар, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку

Унаслідок удару постраждали 2 поліцейські та 3 нацгвардійці, які несли службу на блокпості.

За словами начальника, кожен вибух еквівалентом від 3 до 5 кілограмів спричиняє ударну хвилю. Тим, хто потрапив у її зону, діагностували акубаротравму з усіма супутніми наслідками – припускають ураження центральної нервової системи та збій функціонування внутрішніх органів.

Наразі вони (постраждалі – 24 Канал) почуваються добре, їм надана перша медична допомога. Я думаю, найближчим часом вони знову стануть у стрій і будуть допомагати своїм колегам,

– додав Токар.

Нагадаємо, у вівторок, 20 травня у Харкові пролунав вибух через влучання невстановленого безпілотника в лісосмугу Шевченківського району.