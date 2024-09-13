Росія застосувала "Торнадо-С" для атаки на Борову на Харківщині: є загиблі та страшні руйнування

Росія вдарила по селищі міського типу Борова Харківської області. Ворог атакував населений пункт за тактикою "повторного удару".

У Харківській обласній військовій прокуратурі заявили, що кількість загиблих, на жаль, зросла станом на 22:00 12 вересня.

Дивіться також "Уламки застрягли в шторах": мати з дитиною дивом вижили під час удару КАБами по Харкову

Що відомо про атаку по Харківщині

Слідством встановлено, що 12 вересня близько 12:40 збройні сили Росії масовано обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загорілись житлові будинки,

– заявили в Харківській обласній прокуратурі.

Там пояснили, що після приїзду рятувальників – вороги вдарили ще раз. У прокуратурі запевнили, що окупанти вчергове вдарили виключно по цивільній інфраструктурі, пошкодивши приватні домоволодіння, господарчі споруди, магазини.

За попередніми даними, війська Росії вдарили по населеному пункту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С",

– заявили в прокуратурі.

Там пояснили, що відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори намагаються документувати воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями.

Наслідки атаки по Боровій на Харківщині

На жаль, внаслідок атаки росіян є поранені та загиблі: