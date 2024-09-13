Росія застосувала "Торнадо-С" для атаки на Борову на Харківщині: є загиблі та страшні руйнування

13 вересня 2024, 02:32
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Росія вдарила по селищі міського типу Борова Харківської області. Ворог атакував населений пункт за тактикою "повторного удару".

У Харківській обласній військовій прокуратурі заявили, що кількість загиблих, на жаль, зросла станом на 22:00  12 вересня.

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Що відомо про атаку по Харківщині 

Слідством встановлено, що 12 вересня близько 12:40 збройні сили Росії масовано обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загорілись житлові будинки,
– заявили в Харківській обласній прокуратурі. 

Там пояснили, що після приїзду рятувальників – вороги вдарили ще раз. У прокуратурі запевнили, що окупанти вчергове вдарили виключно по цивільній інфраструктурі, пошкодивши приватні домоволодіння, господарчі споруди, магазини.

За попередніми даними, війська Росії вдарили по населеному пункту з  реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С",
– заявили в прокуратурі.  

Там пояснили, що відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори намагаються документувати воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями.

Наслідки атаки по Боровій на Харківщині 

На жаль, внаслідок атаки росіян є поранені та загиблі:

  • станом на 17:49 12 вересня писали, що загинули 76-річний чоловік та 55-річна жінка, ще 7 людей зазнали поранень, з них троє – рятувальники;
  • станом на 22:00 12 вересня в лікарні помер 56-річний мирний місцевий, 9 – поранені. 