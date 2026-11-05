Виникла масштабна пожежа, є постраждалий: Росія атакувала склади під Києвом

Знову під ударом Росії опинилися склади. Цього разу приліт стався після 23:00 4 листопада у Бучанському районі Київської області.

На місці виникла пожежа. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку?

За даними моніторингових ресурсів, попередньо, ворог атакував реактивним БпЛА. Спершу той летів на Київ, а потім завернув на Бучанський район. Сталося це приблизно о 23:17.

Згодом у мережі повідомили про масштабну пожежу на меблевих складах і торгових рядах.

Виконувач обов'язків сільського голови Олексій Медвідь уточнив, що приліт стався у Софіївській Борщагівці.

Водночас у мережі повідомляють, що над місцем влучання здійнялася величезна заграва. Ба більше, вогонь видно з різних куточків села.

Масштабна пожежа внаслідок влучання по складах у Софіївській Борщагівці: дивіться відео

Чи є постраждалі?

Медвідь додав: за попередньою інформацією, постраждала одна людина. Це охоронець складських приміщень.

Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Також сільський голова попросив не поширювати інформацію про точне місце влучання та не розкривати його розташування.

Крім того, він оприлюднив заблюрене фото складів у вогні. Однак навіть на ньому можна побачити усі масштаби пожежі.



Росія атакувала склади у Софіївській Борщагівці під Києвом / Фото зі сторінки Олексія Медвідя

Раніше загарбники вже завдавали ударів по логістичній інфраструктурі столичного регіону. Зокрема, наприкінці жовтня російські військові поцілили у склад видавництва "КСД".