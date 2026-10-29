Росія вдарила по залізничному вокзалу у Дніпрі, 13 людей загинули

Російські війська вранці 29 жовтня ледве не одночасно атакували Дніпро та Запоріжжя. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Про це повідомили очільник Запорізької ОДА Михайло Семікін та голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку?

Російські війська атакували об'єкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. На місці працюють усі екстрені служби. Інформацію про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють.

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що удару припав по цивільному електропотягу.

В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених,

– написав він.

Згодом в Укрзалізниці уточнили, що ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя.

Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Попередньо 13 людей загинули. Дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу.

Також ворог завдав по Запоріжжю 2 ударів. Поранення дістали 2 чоловіків віком 66 та 41 рік.

Внаслідок атаки пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередач. Також постраждала розташована поруч багатоповерхівка, а на місці удару виникла пожежа.

Пораненим надають усю необхідну допомогу. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

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Нагадаємо, окупанти вночі 29 жовтня атакували Харків ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав навчальний заклад. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог неодноразово запускав у напрямку міста звичайні та реактивні ударні дрони.

Наслідки атаки зафіксували щонайменше у двох районах Харкова. Близько 03:17 у Холодногірському районі сталося влучання, після якого спалахнула пожежа. Через атаку постраждала 72-річна жінка, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Також загорілися вантажівки, автобуси та інша техніка, а площа пожежі сягнула 400 квадратних метрів.

Згодом, о 04:40, дрон влучив у навчальний заклад у Салтівському районі, на місцях працювали екстрені служби.