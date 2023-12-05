Вночі на Хмельниччині працювала ППО: "Шахеди" знову летіли у бік Старокостянтинова

Росія у ніч проти 5 грудня атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти знову випускали безпілотники в сторону Старокостянтинова Хмельницької області.

Глава Хмельницької ОВА заявив про роботу ППО. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що окупанти атакують місто так часто тому, що там розташований військовий аеродром, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронами на Хмельниччині

Російські загарбники ще ввечері 4 грудня почали атакувати Україну "Шахедами". Орієнтовно о 2:39 5 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники типу Shahed поблизу Старокостянтинова. Людей закликали перебувати в укриттях.

Повітряна тривога в Старокостянтинові тривала орієнтовно з 1:02 по 4:02 5 грудня.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації писав про роботу ППО в Хмельницькому районі, де й розташований Старокостянтинів.

Вже вранці Сергій Тюрін підтвердив, що під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО.

Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає,

– сказав посадовець орієнтовно о 4:53 5 грудня.

Тюрін подякував нашим військовим за оборону Хмельниччини.

Росія знову атакувала "Шахедами"