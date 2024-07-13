Ворог атакував дронами рятувальників на Дніпропетровщині, коли вони гасили суху траву

У селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району спалахнула суха трава. На місце пожежі прибули рятувальники. Окупанти спрямували на них дрони.

Внаслідок ворожої атаки зазнав поранень працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

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Окупанти атакували рятувальників на Дніпропетровщині

Вдень сталася пожежа сухої трави в селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направили працівників місцевої пожежної команди та пожежників – рятувальників міста Нікополь.

Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальниках. Зазнав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь,

– повідомили в ДСНС.

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Окупанти атакували рятувальників дронами / Фото ДСНС

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що постраждав 57-річний рятувальник. Окупанти спрямували на пожежників БпЛА, коли ті приборкували займання сухої трави.

Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджене спецавто ДСНС.