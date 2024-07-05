Росіяни атакували дронами карету швидкої допомоги на Херсонщині: є постраждалий

Росіяни продовжують цинічно обстрілювати мирне населення України. Так, у п'ятницю, 5 липня, росіяни прицільно обстріляли бригаду екстреної медичної допомоги на Херсонщині.

Сталося це у Станіславі. На автомобіль медиків росіяни спрямували дрони.

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Унаслідок обстрілу постраждав фельдшер

Унаслідок атаки дронами постраждав фельдшер. Він отримав черепно-мозкову травму. Наразі чоловік отримує медичну допомогу.

Черговий жахливий доказ свідомої жорстокості та прицільних атак, яким піддаються наші медики, пацієнти та медичні заклади. Ми давно знаємо, що ні про яку людяність чи дотримання норм міжнародного гуманітарного права вони не чули. Майже 2,5 роки щодня бачимо докази цього,

– написав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що росіяни атакували Херсонщину й у вівторок, 2 липня. Тоді у самому Херсоні було зруйновано будівлю морської академії. Тоді під ворожим обстрілом також опинились житлові будинки. На жаль, унаслідок цих атак були постраждалі.

Росія обстріляла карету швидкої на Херсонщині / Фото Віктора Ляшка