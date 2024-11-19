Росія атакувала Глухів "Шахедами": загинули 6 людей, серед них – дитина

Російська армія пізно ввечері 18 листопада атакувала Глухів у Сумській області "Шахедами". Внаслідок цього у місті є загиблі, зокрема дитини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА. Водночас атака "Шахедами" в українських областях ще триває.

До теми У Глухові на Сумщині пролунав вибух

Що відомо про наслідки ворожої атаки по Глухову

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних жителів два ударних БпЛА типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина,

– написали в ОВА.

Окрім того, відомо також і про 12 постраждалих людей, серед яких є дві дитини.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть перебувати мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – мовиться у повідомленні.

В ОВА також висловили співчуття через цю трагедію у Глухові.

До слова, журналісти Суспільного повідомляли про влучання у багатоповерхівку в Глухові ввечері 18 листопада. Частину під'їзду було зруйновано, а на місці працювали всі необхідні рятувальні служби.

Раніше у Глухові пролунали гучні вибухи. Також одразу з'явилася інформація про влучання у місті.