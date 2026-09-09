Росія атакувала Київ: дрон влучив у 9-поверхівку, виникла пожежа, є жертва

Ворожі війська не припиняють тероризувати Київ. Унаслідок чергової атаки в столиці спалахнула пожежа у дев'ятиповерхівці.

Є руйнування. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про атаку на Київ?

Насамперед варто зауважити, що близько 16:07 у столиці оголосили повітряну тривогу. Йшлося про жовтий рівень загрози – дронова небезпека.

Повітряні сили попереджали про реактивний дрон над містом. Відбій дали вже за кілька хвилин. Проте уникнути наслідків, на жаль, не вдалось.

Так, у Дніпровському районі російський БпЛА влучив у 9-поверховий будинок. Попередньо, за словами Кличка, відомо про руйнування. На місце вирушили екстрені служби.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще одна людина постраждала.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

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Якими були наслідки попередніх ударів по столиці?

У ніч на 9 вересня російські війська атакували Київ. Унаслідок влучань у Дарницькому та Голосіївському районах спалахнули два вантажні автомобілі та гараж. В іншому місці виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Наразі всі займання вдалося ліквідувати.

Вранці окупанти знову завдали удару по столиці. Влучання зафіксували у житловому багатоповерховому будинку в Дарницькому районі – приблизно на рівні 11-го поверху. Вибухова хвиля пошкодила розташовані поруч будинки. Відомо про чотирьох постраждалих.

Напередодні, 8 вересня, упродовж дня й ночі ворог теж обстрілював Київ – наслідки фіксували в різних районах. До того ж приліт стався по будівлі офісу телеканалу "Ми – Україна".