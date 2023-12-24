Путін цинічно зізнався лідерам Африки, що бив ракетами по Києву під час їхнього візиту

16 червня президент ПАР Сиріл Рамафоса разом з іншими африканськими лідерами прибули до Києва. І того ж дня Путін атакував столицю. Причому главі ПАР він цинічно заявив, що зробив це.

Принаймні про це стверджують джерела видання. Вони кажуть, що Владімір Путін особисто розповів Сирілу Рамафосі, що він був під загрозою обстрілу з боку Росії, коли прибув до Києва з візитом. Але вирішив виправдати свій вчинок.

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Путін був дуже напруженим

Джерела, наближені до Кремля, розповіли, що у червні, коли Україна розпочала контрнаступ, Владімір Путін був у неабиякій напрузі. Він очікував на звістки з фронтів. Ба більше, у публічних виступах російський президент буквально став коментатором бою ледь не в режимі реального часу, заперечуючи поступові успіхи ЗСУ.

"Ворог намагається атакувати. Я вважаю, що у ЗСУ немає шансів", – наголосив Путін на сцені Петербурзького міжнародного економічного форуму 16 червня.

Цими словами російський президент описував битву, яка, зазначив він, відбувається "прямо зараз".

Того ж дня до Києва приїхала делегація, до якої входили африканські лідери. Вони мали надію, що зможуть просунути власний мирний план. Правда, під час свого візиту їм довелося перейти до укриття, адже Владімір Путін атакував українську столицю.

Попри це, наступного дня лідери африканських держав прибули і до Санкт-Петербурга. Глава ПАР Сиріл Рамафоса перепитав у Владіміра Путіна, чи він дійсно атакував Київ, коли делегація перебувала в українській столиці.

Так. Але я переконався, що це дуже далеко від того місця, де ви були,

– відповів йому Путін.

Це стверджують двоє людей, близьких до лідера ПАР. Водночас Владімір Путін продовжував вдавати, що він – люб'язний господар. Для цього делегацію взяв із собою в обідній круїз. За словами одного з членів африканської делегації, російському президенту, схоже, було цікаво підготувати канал для перемовин у майбутньому.

"Річ не в тім, що я хочу вести переговори. Але я маю підготувати до того, як прийде час, дуже добре продуманий, розумний, придатний канал переговорів", – сказав він, коли описував позицію російського президента.

Нагадаймо, що у червні 2023 року своїми міркуваннями щодо переговорів між Росію та Україною поділилися лідери кількох африканських держав. Так з'явився так званий африканський мирний план.